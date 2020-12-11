قمة أوروبا متخمة بالخلافات و«القضايا الساخنة»

عربيات ودوليات

بروكسل – الوكالات: ادرج ملف «بريكست» على جدول أعمال قادة الاتحاد الأوروبي المثقل أساسا بالعديد من القضايا من تحريك خطة الإنعاش إلى أهداف المناخ وإمكانية فرض عقوبات على تركيا.

وسيحسم مصير المناقشات حول العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل الأحد فهذا ما قرره رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس المفوضية أورسولا فون دير لايين في مأدبة عشاء في بروكسل الأربعاء. وستقوم فون دير لايين بعرض نتائج هذه المفاوضات على رؤساء الدول والحكومات، لكن لا يتوقع اتخاذ أي قرار في هذا الشأن خلال القمة. في الوقت نفسه يعمل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون مجددا لمحاولة تحريك المحادثات المتعثرة قبل ثلاثة أسابيع من المهلة النهائية.

ومن القضايا الخلافية الكبرى الأخرى خطة الإنعاش لما بعد «كوفيد-19» (750 مليار يورو) وميزانية الاتحاد الأوروبي للأعوام 2021-2027 (1074 مليار يورو) التي يشلها اعتراض مجري وبولندي لكن تلوح بوادر اتفاق في الأفق.

وسيتعين على الدول السبع والعشرين البت في حل وسط تم التوصل إليه الأربعاء من قبل الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي مع بودابست ووارسو اللتين تعارضان آلية تشترط احترام دولة القانون للحصول على الأموال الأوروبية.

والملف الحساس الآخر هو مسألة العقوبات على تركيا التي هدد الاتحاد الأوروبي في أكتوبر بفرضها بسبب الأعمال التي تقوم بها أنقرة للتنقيب عن الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها مع اليونان وقبرص. وقال مسؤول أوروبي أنكل الدول الأعضاء تدين موقف أنقرة لكن «المصالح تختلف ويبدو أن المناقشات ستكون صعبة».

وأكد وزير أوروبي أنه «ستكون هناك قرارات لكن حجمها لم يُقبل بعد». وترفض دول عدة بما فيها ألمانيا وإيطاليا وبولندا الذهاب إلى عقوبات اقتصادية أو فرض حظر على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي. وقال دبلوماسي إن «سلوك تركيا عزز وحدة الاتحاد الأوروبي ستكون الرسالة حازمة». وأكد دبلوماسي آخر أن الرغبة في مواصلة الحوار «لا تعني غض النظر عن الاستفزازات». وأخيرا، ستكون مكافحة الإرهاب على جدول أعمال المناقشات بعد الهجمات الجهادية الأخيرة في فرنسا والنمسا. ويتوقع ان يدعو القادة إلى تبن سريع لتسوية تلزم المنصات إزالة أي محتويات ذات طابع إرهابي في الوقت الحالي، إذ إن المسألة ما زالت موضع نقاش بين أعضاء البرلمان الأوروبي والدول.

