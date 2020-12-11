17 ولاية أميركية تؤيد دعوى «إبطال نتائج الانتخابات»

عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: انضمت 17 ولاية أميركية إلى الدعوى القضائية التي أقامتها ولاية تكساس أمام المحكمة العليا الأميركية لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة.

وأقامت ولاية تكساس دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الأميركية؛ في محاولة لإلغاء نتائج التصويت في 4 ولايات خسرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام بايدن، في إطار سعيها لإلغاء الآثار المترتبة على نتيجة الانتخابات. وانضم ترامب بصفته الشخصية كمرشح في الانتخابات لدعوى تكساس أمام المحكمة العليا.

ويقول المدعون العامون لتلك الولايات إن العملية الانتخابية لم تكن نزيهة بسبب التغييرات التي وصفوها بغير الدستورية للقوانين قبل الانتخابات، وعليه يجب إبطال نتائج تلك الانتخابات.

وكررت تلك الدعوى التهم التي ساقها الفريق القانوني للرئيس ترامب، ومن بينها إلغاء إجراءات التأكد من التواقيع على بطاقات الاقتراع عبر البريد، وتمديد مهل تسلمها، وهي التهم ذاتها التي رفضتها محاكم عدة على أكثر من مستوى. واستهدف المدعي العام الجمهوري لولاية تكساس كين باكستون في الدعوى ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي كانت ساحات لمعارك انتخابية. وأكد باكستون أن الدعوى ليست بسبب تعرض العملية الانتخابية للتزوير، بل لأن تلك الولايات لم تحترم قوانينها، حسب ما قاله.

