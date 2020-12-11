واشنطن تهدد بتوسيع «قانون قيصر» ليطال كيانات روسية

عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: أعلن المبعوث الأميركي لشؤون سورية جويل ريبيرن أن الولايات المتحدة تعتزم توسيع سريان «قانون قيصر» الخاص بالعقوبات ضد سلطات النظام في سوريا، ليشمل غير السوريين، ملمحا إلى أن عقوبات بلاده قد تطال مواطنين روسا وجهات روسية. وأكد ريبيرن خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأميركي بخصوص مسألة فرض العقوبات على غير السوريين تحت «قانون قيصر» أن بلاده ستوسع سريان القانون ليشمل أشخاصاً آخرين في المستقبل. كما لم يستبعد المبعوث الأميركي فرض عقوبات على مواطنين روس وجهات روسية بموجب القانون، مشدداً على أن هدف واشنطن هو حرمان رئيس النظام السوري بشار الأسد من الدعم الأجنبي. وعبّر عن قناعته بأن العقوبات الأميركية لها تأثيرها على الجهات في الخارج التي تنظر في إمكانية استعادة العلاقات الاقتصادية مع دمشق. وبشأن إمكانية توسيع «قانون قيصر» قبل 20 يناير، أي موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، قال المبعوث إنه ليس بوسعه أن يقدم أي تفاصيل الآن، لكن الولايات المتحدة تعتزم اتخاذ «بعض الخطوات» في وقت قريب. وأكد المسؤول الأميركي أنه «لا مساعدات للإعمار في سورية من دون حل سياسي». وأكد ريبيرن التزام بلاده المساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية وبناء الاستقرار والأمن اللازمين لمستقبل أفضل للشعب السوري.