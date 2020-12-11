السيسي يوجِّه بالتحول نحو دولة مدنية ديموقراطية حديثة

عربيات ودوليات

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ان هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي «بالتحول نحو دولة مدنية ديموقراطية حديثة»، بحسب بيان للحكومة.

وأضاف مدبولي، على هامش مشاركته في احتفالية هيئة الرقابة الادارية بـ«اليوم العالمي لمكافحة الفساد» مساء الأربعاء، أن مصر أولت اهتماماً كبيراً للعمل الدولي، في اطار انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة الفساد والاتفاقيات الاقليمية الأخرى، وتسعى لتثبيت دعائم رؤيتها للتعامل مع الفساد.

وتابع مدبولي: «مصر تنطلق في هذا المنحى من ارادة سياسية داعمة لمجابهة الفساد، باعتباره العنصر المؤثر في تحقيق العدالة والتنمية وأهداف التنمية المستدامة 2030 لدعم حقوق الانسان، والتي تسير مصر على خُطَى تَحقيقها بِعزم ويقين».

وأشار مدبولي «الى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتحول نحو دولة مدنية ديموقراطية حديثة، والأخذ بزمام المبادرة في مواجهة الفساد، بمنظومة تشريعية ومؤسسية تتفق مع المعايير الدولية».

وقال رئيس الوزراء المصري ان «جهود مكافحة الفساد لن تُـؤتَى ثمارها الا من خلال مُواطن مُدرك يدعمُ مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية».

وتحدث مدبولي عن انشاء مصر مُؤشرًا محلياً لمنع ومكافحة الفساد الاداري، من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الحكومي.

في حين أكد مدبولي أن الحكومة المصرية «عازمة على حماية حقوق الانسان، وتحقيق أعلى درجات منع ومكافحة الفساد»، لافتا الى توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة الادارية والمجلس القومي لحقوق الانسان.

كما أكد مدبولي أن الحكومة المصرية ستعملُ على تقديم جميع أوجه الدعم اللوجيستي، لاستضافة مصر للاجتماع التاسع لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، المقرر انعقاده فى نهاية عام 2021، والذي يُعدُ الحدث الأكبر في مجال منع ومكافحة الفساد على المستوى الدولي.

