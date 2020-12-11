وزير التعليم لـ«النهار»: «حصص مصر» متاحة لأبناء المغتربين

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أكد وزير التربية والتعليم المصري د. طارق شوقي، أن منصة «حصص مصر»، التي أطلقتها الوزارة منذ أيام لتقديم المناهج الدراسية عبر الانترنت بشكل متكامل ومبسطة، متاحة لأبنائنا الطلاب في الخارج من الصف الثالث الاعدادي الى الصف الثالث الثانوي، موضحاً حرص الوزارة على تقديم كل الدعم لأبنائنا الطلاب في الخارج والداخل، لتحقيق أكبر استفادة من نظام التعليم الرقمي لجميع الطلاب.

وقال وزير التعليم المصري في تصريح خاص لـ«النهار»، ان منصة «حصص مصر» الرقمية ستكون مجانية لفترة محددة، وبعد ذلك ستقدم بمقابل مادي، موضحاً أنه يمكن الانضمام الى المنصة من خلال الرابط الالكتروني https://www.hesas.eg/home.

وبين أن الطلاب المصريين بالداخل والخارج من الصف الثالث الاعدادي حتى الثالث الثانوي العام، متاح لهم الدخول على المنصة من خلال عدة خطوات تشمل التأكد من امتلاك البيانات التالية «الحساب الالكتروني للطالب المقدم من وزارة التربية والتعليم - حساب الأوفيس 365»، وفي حالة عدم توافر الحساب الالكتروني، على الطالب أن يدخل عبر الرابط https://office365.emis.gov.eg، موضحاً أنه يتم بعد ذلك ادخال الرقم القومي الخاص بكل طالب كما هو مسجل في شهادة الميلاد، ثم ادخال كود الطالب الذي يقدم من خلال الوزارة، وفي حال عدم توافره فعلى الطالب أن يقوم بالرجوع الى المدرسة التابع لها.

وتابع وزير التعليم المصري، أنه بعد تسجيل تلك البيانات، ستطلب المنصة رقم هاتف محمول متاح بالاضافة الى بريد الكتروني بديل للطالب، مشيراً الى أنه سيتعين بعد ذلك اعادة تعيين كلمة المرور، وبعد الانتهاء من ملئ البيانات المطلوبة ستظهر بيانات البريد الالكتروني الخاص بالطالب، لينشأ بعدها الحساب المطلوب، ليتمكن من الدخول على المنصة التعليمية.

وأشار، الى أن منصة «حصص مصر» التي أطلقت للمرة الأولى منذ أيام،ستوفر طرق تعلم جديدة وشرح سلس للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة «أونلاين» من الصف الثالث الاعدادي الى الصف الثالث الثانوي، وسيقدمها معلمون خبراء في مجالهم بالاضافة الى أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية.

وستتيح المنصة الدروس من خلال فيديوهات مسجلة مسبقاً، وستزود الطلاب بدروس عالية الجودة تقدم لهم في مكان واحد كل ما يحتاجون اليه للتعلم وحل التدريبات والامتحانات التفاعلية ، كما ستصاحب تلك الدروس نماذج للأسئلة بعد كل درس وبعد كل نصف عام دراسي وفقاً لنظام التقييم الجديد، اضافة الى موارد التعلم الداعمة من بنك المعرفة المصري الذي يتمتع بأفضل مصادر تعليمية من كبار الناشرين الدوليين والوطنيين.

وتعتمد وزارة التربية والتعليم المصرية،على فكرة التعلم عن بعد، واستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، وابتكار وسائل تعليمية متنوعة ومختلفة في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا وظهور الموجة الثانية من العدوى، واعتمدت الوزارة، منذ بداية العام الدراسي، على القنوات التعليمية والمصادر الرقمية، التي أصبحت مصدراً أساسياً في تعليم الطلاب.

