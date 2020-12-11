الامتحانات الإلكترونية للثانوي العام فقط

عربيات ودوليات

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د. طارق شوقي، أن الامتحانات الالكترونية تقتصر فقط على طلاب الثانوي العام فقط، لأن لديهم أجهزة تابلت تسمح لهم بأداء الاختبارات الكترونياً وأن باقي الصفوف التعليمية ستؤدي الامتحانات ورقيا. وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن المنصة الالكترونية لطلاب الثانوية على التابلت حققت مشاهدات وصلت الى قرابة 339 مليون منذ انطلاقها العام الدراسي الماضي، موضحا أنه تم توفير أكبر قدر من المنصات التعليمية لطلاب الثانوي العام و من المفترض أن تكون بديلا عن الكتب الخارجية والدروس الخصوصية. وأوضح أنه تم اطلاق قناتين تعليميتين حاليا لتغطية أولى ابتدائي حتى الثانوية العامة، والدولة استثمرت الملايين في المنصات الالكترونية. وأكد د.شوقي أن الوزارة تعمل على ظبط قناة مدرستنا 2 تقنيًا حتى مساء الخميس 10 ديسمبر، ثم يشرح خبراء المناهج والتقييم الكثير عن طرق المذاكرة والأسئلة الجديدة أيام الجمعة 11 والسبت 12 ديسمبر، وتبدأ الدروس نفسها يوم الأحد 13 ديسمبر.

