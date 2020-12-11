زيادة بدل المعلمين بعد تعديلات قانون التعليم

عربيات ودوليات

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار رئيس الجمهورية، باصدار القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ذلك التشريع الذي يدخل القانون الفرحة على قلوب المعلمين والعاملين بالتعليم بسبب الزيادات المالية التى سيحصل عليها نحو 1.4 مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، ونحو 700 ألف موظف معاون لهم باجمالي تكلفة تصل الى 6.1 مليارات جنيه، وهذه الكلفة تشمل الزيادات الشهرية التى سيحصل عليها المعلمون والموظفون المعاونون لهم بالتعليم، وكذلك الدعم المالي لصندوق رعاية المعلمين. وفيما يلى زيادة بدل المعلمين وفقا لما ورد في القانون: يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه فى المادة رقم 89 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمادة 93 مكرر 18 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن الأزهر والهيئات التى يشملها، وذلك بالفئات المالية الموضحة كالاتي:

كبير معلمين 180 جنيه شهريا، معلم خبير 165 جنيها شهريا، معلم أول «أ» 125 جنيها، معلم اول 100 جنيه، معلم / مساعد معلم 75 جنيها، وعلى ان تصرف هذه الزيادة بذات القواعد المعمول بها.

