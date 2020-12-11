«السيوي» تقاوم الانقراض في صحراء مصر الغربية

عربيات ودوليات

تصنّف الأمم المتحدة لغة «السيوي» المستخدمة في واحدة سيوة المصرية والمتفرعة من اللغة الأمازيغية على أنها «مهددة بالانقراض». وفي الواحة التي تقع بصحراء مصر الغربية يتمسك السكان بهذه اللغة. وحين يلعب الأطفال عند سفح قلعة سيوة القديمة يتحدثون ويصيحون بالسيوي. ويعتبر البربر في سيوة من أبرز الأقليات في مصر. وتقع سيوة على بعد حوالي 560 كيلومترًا غرب القاهرة، ولم تخضع الواحات لسيطرة الدولة الا عندما سيطر عليها محمد علي باشا، مؤسس مصر الحديثة، في عام 1820.

وتقول أستاذة اللغويات الاجتماعية فالنتينا سيريلي التي أعدت أطروحة دكتوراه عن اللغة في الواحة، ان انعزال الواحة «سمح لسيوة وسكانها بالحفاظ على تقاليدهم الخاصة ولغة تميزهم عن الثقافة المصرية السائدة». وحتى ثمانينات القرن الماضي، لم تكن اللغة العربية رائجة هناك، الا أن «السياحة والاعلام والتنقل من أجل التعليم العالي أو للعمل»، أمور ساهمت في انتشارها، بحسب ما تقول سيريلي.

