ريال هزم مونشنغلادباخ ورافقه إلى ثُمن النهائي

دوليه

تغلب ريال مدريد الاسباني على بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني 2-0 لكنهما بلغا سويا الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا، لأن المباراة الثانية في هذه المجموعة الثانية بين انتر الايطالي وشاختار دانيتسك الاوكراني انتهت بتعادلهما سلبا أول من امس.

وتصدر بطل اسبانيا المجموعة برصيد 10 نقاط امام مونشنغلادباخ (8) الذي تفوق بفارق المواجهتين المباشرتين عن شاختار (8) الذي سينتقل الى الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ»، فيما ودّع انتر كليا المسابقات القارية باكتفائه بست نقاط. وكان الفرنسي كريم بنزيمة بطل المباراة الاولى بتسجيله هدفيها بكرتين رأسيتين في الدقيقتين 9 و32 ليبعد الضغوط عن مواطنه ومدرب الفريق زين الدين زيدان.

وافتتح بنزيمة التسجيل لريال مدريد بكرة رأسية مستغلا تمريرة عرضية من لوكاس فاسكيز (9). وسنحت فرصة ذهبية لمونشنغلادباخ لادراك التعادل عندما انفرد الفرنسي الحسن بليا بحارس ريال البلجيكي تيبو كورتوا فرفع الكرة من فوقه لكنها مرت بمحاذاة القائم الايسر (23).

وقام البرازيلي رودريغيو بمجهود فردي على الجهة اليمنى قبل ان يمرر كرة عرضية داخل المنطق تابعها بنزيمة مجددا برأسه داخل الشباك الالمانية رافعا رصيده الى 4 اهداف هذا الموسم في المسابقة القارية (32). والغى الحكم هدفا لريال مدريد للكرواتي المخضرم لوكا مودريتش بداعي تسلل البرازيلي فينيسيوس جونيور (42). وهدأ ايقاع المباراة في الشوط الثاني لا سيما من قبل ريال مدريد لكن على رغم من ذلك، كانت الفرص الاخطر لاصحاب الارض عبر رأسية جديدة لبنزيمة بين يدي الحارس السويسري يان سومر (52) وتسديدة قوية للالماني توني كروس تصدى لها سومر ايضا (63). وتدخل سومر ببراعة لانقاذ مرماه من كرة رأسية لراموس (69)، ثم حرم القائم بنزيمة من تسجيل الهاتريك (73). في المقابل، تلقى انتر ضربة موجعة بسقوطه في فخ التعادل السلبي على ارضه مع شاختار فخرج نهائيا حتى من المشاركة في الدوري الاوروبي لانه احتل المركز الاخير في المجموعة.

وفي ظل فوز ريال على مونشنغلادباخ، كان انتصار انتر سيضعه في الدور ثمن النهائي على حساب الفريق الالماني بفضل المواجهتين المباشرتين، الا انه فشل في استغلال فرصه.

وقد يرسم الخروج المذل علامة استفهام على مصير مدرب انتر انتونيو كونتي لا سيما بأن ادارة النادي انفقت اموالا طائلة للتعاقد مع لاعبين من اجل المنافسة محليا واوروبيا، لكن النتائج لم تكن على قدر الامال.

