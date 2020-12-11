أتلتيكو أنجز المهمة بنجاح

دوليه

خطف أتلتيكو مدريد الاسباني بطاقة العبور الى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بفوزه أول من امس 2-0 على مضيفه سالزبورغ النمسوي في الجولة السادسة والاخيرة من منافسات المجموعة الاولى، ليلتحق ببايرن ميونيخ الالماني. وسجل ماريو ايرموسو (39) والبلجيكي يانيك كاراسكو (86) هدفي اللقاء.

ورفع فريق العاصمة الاسبانية الذي كان بحاجة الى التعادل فقط لبلوغ الادوار الاقصائية رصيده الى تسع نقاط خلف بايرن ميونيخ (16)، فيما تجمد رصيد سالزبورغ عند 4 نقاط لينتقل الى الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ»، فيما بقي لوكوموتيف موسكو الروسي أخيرا بثلاث نقاط بعد سقوطه 2-0 امام مضيفه العملاق البافاري.

وبلغ فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني الدور ثمن النهائي للموسم الثالث تواليا فيما فشل الفريق النمسوي الذي قدم مباراة كبيرة في تحقيق هذا الانجاز للمرة الاولى في تاريخه.

وفي المباراة الثانية، حقق حامل اللقب بايرن ميونيخ الضامن للصدارة قبل صافرة البداية انتصاره الخامس هذا الموسم في البطولة بنتيجة 2-صفر على مضيفه لوكوموتيف موسكو.

وسجل لبطل المانيا في المواسم الثمانية الاخيرة كل من نيكلاس زوله (63) والكاميروني اريك ماكسيم تشوبو-موتينغ (80).

