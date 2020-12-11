سان جرمان حسم الصدارة

دوليه

تغلب باريس سان جرمان الفرنسي على ضيفه باشاك شهير التركي 5-1 بينها ثلاثية لنجمه البرازيلي نيمار في المباراة المُستكملة بينهما في الجولة السادسة والاخيرة من مسابقة دوري ابطال اوروبا ليتصدر المجموعة الثامنة.

ورفع سان جرمان رصيده الى 12 نقطة متفوقا بفارق المواجهتين المباشرتين على لايبزيغ الالماني صاحب المركز الثاني، في حين سيُكمل مان يونايتد الانكليزي الثالث المشوار في مسابقة الدوري الاوروبي (ويوربا ليغ).

وتوقفت المباراة الثلاثاء عند الدقيقة 14 اثر انسحاب الفريق الضيف احتجاجا على توجيه عبارة عنصرية للكاميروني بيار ويبو مساعد المدرب وكانت النتيجة تشير الى التعادل السلبي عندما بدأ أعضاء الجهاز الفني يقولون «لقد قال زنجي» في اشارة الى الحكم الرابع الروماني سيباستيان كولتيسكو الذي وجه كلامه الى ويبو. ودخل فريق العاصمة المباراة مطمئنا الى تأهله بعد فوز لايبزيغ على مانشستر يونايتد 3-2، لكنه لعب من اجل الفوز وتصدر المجموعة لتحاشي مواجهة الكبار في الدور التالي.

ونجح بطل فرنسا في افتتاح التسجيل عن طريق البرازيلي نيمار وسرعان ما اضاف نيمار الهدف الثاني بتمريرة امامية من مبابي (38).

ولم يكن الفريق التركي ينهض من صدمة الهدف الثاني حتى احتسب الحكم ركلة جزاء لسان جرمان اثر اعاقة نيمار من قبل الحارس، فانبرى لها مبابي بنجاح (42).

وحقق نيمار الهاتريك (48). ورد الفريق التركي بهدف شرفي عبر محمد توبال (57)، قبل ان تتلقى شباكه هدفا خامسا عبر مبابي (62).

