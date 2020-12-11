أتالانتا حقق المطلوب

دوليه

بلغ أتالانتا الايطالي الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بفوزه 1-0 على مضيفه أياكس الهولندي بهدف قاتل للبديل الكولومبي لويس موريال، في الجولة السادسة والاخيرة من المجموعة الرابعة ليلتحق بليفربول الانكليزي المتصدر.

ورفع الفريق الايطالي الذي كان بحاجة الى التعادل لبلوغ الادوار الاقصائية رصيده الى 11 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول (13)، ومتقدما على اياكس (7) الذي سينتقل لخوض غمار البطولة الرديفة يوروبا ليغ بعد خروجه من الدور الاول للموسم الثاني تواليا (7)، فيما خطف ميدتيلاند الدنماركي نقطة شرفية بتعادله 1-1 مع ضيفه الانكليزي ليحصد نقطته الثانية.

وسجل موريال الهدف الوحيد في الدقيقة 85 بعد ست دقائق من نزوله علما أن أصحاب الارض أكملوا المباراة بعشرة لاعبين من الدقيقة 79 اثر انذار ثانٍ لراين غرافينبيرخ.

وبلغ فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني الادوار الاقصائية للموسم الثاني تواليا بعد أن حقق المفاجأة الموسم الماضي بوصوله الى ربع النهائي من مشاركته الاولى في البطولة القارية الاهم.

