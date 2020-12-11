سيتي تفوق على مرسيليا

دوليه

انهى مانشستر سيتي الانكليزي مبارياته في دور المجموعات بتحقيق فوز منطقي وسهل على ضيفه مرسيليا 3-0، أول من امس في اطار الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا. وانتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف وانفجرت امكانات لاعبي السيتي التهديفية في الشوط الثاني فسجلوا ثلاثة أهداف متتالية. وافتتح التسجيل للفريق الانكليزي فيران توريس في الدقيقة 48 قبل أن يضيف سيرخيو أغويرو الهدف الثاني في الدقيقة 77 وفي الدقيقة 90 أحرز رحيم سترلينغ الهدف الثالث. وخارج قواعده تمكن بورتو البرتغالي من مواصلة مردوده الجيد في المجموعة وحقق الفوز بثنائية نظيفة على مضيفه أولمبياكوس اليوناني، وافتتح التسجيل أوتافيو دا سيلفا في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، قبل أن يضيف ماتيوس أوريبي الهدف الثاني في الدقيقة 77. وشهدت المباراة طرد روبين سيميدو لاعب أولمبياكوس في الدقيقة 77. وحلق مانشستر سيتي بذلك في الصدارة برصيد 16 نقطة محققا الفوز في 5 مباريات ومتعادلا في مباراة وحيدة، فيما حل بورتو ثانيا برصيد 13 نقطة بعد أن فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر واحدة، وفي المركز الثالث جاء أولمبياكوس برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق المواجهات المباشرة أمام مرسيليا، فتأهل الفريق اليوناني الى الدوري الأوروبي، وخرج الفريق الفرنسي العريق خالي الوفاض.