«الريان المونديالي».. بين أصالة التراث واستدامة المنشآت

دوليه

سيشهد العالم يوم الثامن عشر من ديسمبر الحالي الاعلان عن جاهزية ملعب الريان المونديالي، أحدث صروح بطولة كأس العالم «قطر 2022»، بالتزامن مع نهائي كأس أمير قطر بين ناديي السد والعربي.وستكون الجماهير على موعد مع الابهار بين جنبات الملعب المونديالي الجديد الرابع في ترتيب الاعلان عن الجاهزية بعد ستاد خليفة الدولي، وستاد الجنوب، وستاد المدينة التعليمية، والذي يسع 40 ألف متفرج، وسيتحول بعد اسدال الستار على مونديال قطر 2022 الى المقر الجديد لنادي الريان.

وفيما يشهد ملعب الريان عهداً جديداً من الحداثة، تظل عملية تحويل الموقع القديم الى هذا الشكل النهائي دافعاً أصيلاً للفخر بالصورة النهائية التي صار المشروع عليها ضمن التزام اللجنة العليا بتنظيم أول نسخة محايدة الكربون من المونديال في العام 2022.

وبالغوص في تفاصيله الانشائية والمعمارية الفريدة، يتصدر الستاد بتصميمه المميز صدارة المشهد لمميزاته العديدة، وخاصة على صعيد الاستدامة البيئية، فقد أنشئ الملعب ليحل محل ستاد أحمد بن علي حيث استخدمت 90% من مواد المخلفات والهدم في تشييد تلك التحفة المونديالية الجديدة. وقد جاءت تلك الخطوات المحسوبة ضمن خطط اللجنة العليا للمشاريع والارث لضمان أعلى معايير الاستدامة البيئية خلال عمليات التشييد الضخمة للمشروع الجديد، والتي حرصت منذ بداية عمليات ازالة ما تبقى من الستاد القديم أن تخضع لأعلى المعايير البيئية، مع الحرص الشديد في كل خطوة. وتعليقاً على ذلك، يقول المهندس عبدالله الفيحاني، مدير مشروع ملعب الريان انه ومنذ انطلاق الأعمال في عام 2014 كانت التوجيهات صريحة بتجنب الهدم الكامل للستاد القديم، ولكن تفكيكه الى أجزاء يمكن الاستفادة منها.

وأضاف الفيحاني: «شملت تلك العناصر أجزاء خرسانية وأسلاك وأعمدة فولاذية وحديدية، وأجزاء من هيكل الستاد القديم ذاته، وعناصر متنوعة كالأبواب والمقاعد والاضاءة، أزيلت جميعها حتى آخر قطعة منها.» وكشفت المهندسة بدور المير، مديرة الاستدامة والبيئة في اللجنة العليا للمشاريع والارث، عن انشاء ملاعب تدريب مؤقتة لنادي الريان في وقت لاحق من بداية العمل في المشروع، مشيرة الى استخدام العديد من أعمدة الاضاءة من الستاد القديم بعد تفكيكها بعناية فائقة، واعادة استخدامها في ملاعب التدريب القريبة من لملعب الريان. وأضافت: «ان الدروس المستفادة من مشروع تشييد ملعب الريان كانت مثيرة للانتباه، وأنه شجع القائمين على المشروع والسوق المحلي للتفكير بطريقة جديدة»، وأفادت: «نعد الآن وثيقة استرشاديه لأفضل الممارسات حول هذا الشأن، وسنشاركها مع قطاع الانشاءات المحلي بالكامل».

