الأزرق أنهى 2020 في المركز الـ 148

محلية

أنهى الأزرق العام 2020 في المركز 148 في التصنيف الشهري الصادر أمس من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وحافظ الأزرق على المركز ذاته الذي احتله في تصنيف شهر نوفمبر الماضي. ولم يتقدم المنتخب سوى مركز واحد عن المرتبة التي أنهى بها العام الماضي 2019 حيث أنها بالمركز 149، بينما أنهى عام 2018 بالمركز 158، و2017 بالمركز 189، و2016 بالمركز 171، و2015 بالمركز 139. عالمياً، حافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف ، وجاء خلفه منتخبات فرنسا، ثم البرازيل، انكلترا، البرتغال، اسبانيا، الأرجنتين، أوروغواي، المكسيك وايطاليا. وعلى الصعيد العربي، يتصدر المنتخب التونسي ترتيب المنتخبات العربية، ومن خلفه الجزائز، ومن ثم المغرب، مصر، ثم قطر (58 عالميًا).

