فوز الكويت والشباب في «السلة»

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حقق الكويت انتصارا سهلاً على الساحل 97-55، وتغلب الشباب على التضامن 81-54 أول من امس ضمن الجولة الثانية من القسم الثاني لمنافسات المجموعة الأولى في دوري كرة السلة.

ورفع الكويت رصيده الى 14 نقطة في صدارة الترتيب، يأتي بعده الجهراء 13 نقطة، والشباب 12 نقطة، والعربي 10 نقاط، والنصر 9 نقاط، و التضامن والساحل 8 نقاط.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى من كل مجموعة الى الدور الثاني الذي يقام بنظام بلاي أوف من 3 مباريات بطريقة المقص.

ولم يجد الكويت أي صعوبة في مواصلة انتصاراته في البطولة نظرا للفارق الفني الكبير الذي يفصله عن خصمه المتواضع.

وسريعاً سيطر الكويت على اللقاء بفضل تميز لاعبيه تركي حمود وراشد الرباح وحسين الخباز الأمر الذي مكن الأبيض من انهاء الربع الاول 26-10.

واستمرت سيطرة الكويت على الربع الثاني الذي حاول فيه مدرب الفريق الألماني بيتر شومرز اشراك جميع اللاعبين من أجل منحهم الفرصة لخوض اللقاء لينهي الكويت الربع الثاني بفارق وصل الى 34 نقطة 53-19.

وتراجع الاداء في الربع الثالث نظراً لضمان الكويت نتيجة اللقاء وهو ما دفع لاعبيه الى بذل أقل جهد، فيما حاول الساحل بذل جهد أكبر في هذا الربع الذي انتهى للكويت 77-36.

وزج مدرب الأبيض بلاعبيه الشباب في الربع الأخير بعد أن ضمن نتيجة المباراة وهو ما مكن الساحل من تقديم مستوى أفضل دون أن يتمكن من تقليص الفارق الى أقل من 42 نقطة، اذ انهى الكويت اللقاء 97-55.

ولم يختلف الحال كثيراً في المباراة الثانية التي تسيدها الشباب منذ البداية حيث انهى الربع الاول21-13، لكنه تراجع كثيراً بصورة غير مبررة في الربع الثاني اذ لم يسجل أكثر من 8 نقاط مقابل 10 لخصمه لينتهي الربع 29-23. وعاد الشباب الى اللقاء في الربع الثالث وانهاه 56-39. قبل أن يواصل سيطرته وينهي اللقاء لصالحه دون صعوبة 81-54.

من جانب آخر، تقام اليوم مباراتان ضمن المجموعة ذاتها فيلتقي الجهراء مع التضامن في 05:30، والعربي مع الشباب في 07:30، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

