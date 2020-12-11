الأبيض تصدر والقادسية تعادل مع السالمية في «اليد»

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تصدر الكويت ترتيب الدوري الممتاز لكرة اليد بعد تغلبه على برقان 31-25 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الثالثة من البطولة التي شهدت أيضاً تعادل القادسية مع السالمية 24-24.

ورفع الكويت رصيده الى 6 نقاط في صدارة الترتيب، ويأتي بعده القادسية والعربي برصيد 5 نقاط، ثم كاظمة 4 نقاط، والسالمية والقرين نقطتين، وأخيراً برقان وخيطان دون رصيد من النقاط.

في المباراة الأولى واصل الأبيض حامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة تقديم مستوياته المميزة وحقق الفوز الثالث على التولي في البطولة. ولم يجد فريق المدرب الوطني هيثم الرشيدي صعوبة كبيرة في تخطي منافسه رغم محاولات برقان الجادة اذ تمكن الكويت من السيطرة على اللقاء ووسع الفارق في نهاية اللقاء الى 6 أهداف محققاً انتصارا مستحقا.

وجاءت المباراة الثانية حماسية نظراً لتقارب المستوى بين الطرفين حيث ظلت النتيجة متأرجة حتى نهاية اللقاء الذي لم يستطع اي طرف حسمه لصالحه ليتقاسما نقطتي اللقاء.

