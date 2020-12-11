الكويت وكاظمة لتأكيد البقاء

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يتطلع الكويت وكاظمة لتأكيد بقائهما في الدوري الممتاز عندما يواجهان الساحل والجهراء اليوم ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري التصنيف والتي تشهد اليوم أيضاً مباراة مهمة للعربي أمام خيطان، يسعى فيها الأخضر الى الاقتراب أكثر من ضمان التأهل.

على ستاد صباح السالم، يبحث الكويت صاحب المركز الخامس برصيد 18 نقطة عن انتصار يؤكد به هدفه المنشود في هذه الفترة وهو ضمان البقاء ضمن العشرة الكبار، وهو أمر لا يبدو صعباً على الأبيض حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة خصوصاً بعد اقالة مدربه الهولندي رود كرول واسناد المهمة الى القديم الجديد محمد عبدالله الذي قاد الفريق في أكثر من مناسبة وتوج معه بأكثر من لقب.

لكن مهمة عبدالله اليوم لن تكون سهلة أمام الساحل الذي يحتل المركز السادس بفارق نقطتين عن الكويت والقادم من انتصار ثمين على التضامن بهدف نظيف تحت قيادة مدربه الجديد محمد دهيليس الذي استلم المهمة خلفاُ للمستقيل يوسف جالي. ولا شك أن كفة الأبيض هي الأرجح في مواجهة اليوم نظراً لما يضمه الفريق من أسماء مميزة سواء في التشكيلة الأساسية أو في مقاعد الاحتياط.

وفي المباراة الثانية، يبدو وضع كاظمة الذي يحتل المركز الرابع برصيد 19 مشابهاً للكويت، فالبرتقالي يتطلع الى فوز يؤكد فيه بقاءه مع فرق الدرجة الممتازة وتحسين أدائه قبل انطلاق البطولة الأهم، ويقدم البرتقالي عروضاً متذبذبة، فبعد التعادل مع برقان قبل جولتين حقق الفريق انتصارين على خيطان ثم العربي في الجولة قبل الماضية، علماً بأنه غاب عن الجولة الماضية.

ومن المتوقع أن يواجه كاظمة صعوبة أمام الجهراء الذي ظهر بصورة جيدة رغم الخسارة أمام الكويت 2-3 في الجولة الماضية، ويحتل الجهراء الذي يقوده مدربه الجديد الوطني ماهر الشمري المركز التاسع برصيد 11 نقطة متساوياً مع الفحيحيل وبرقان وخيطان، والخسارة في لقاء اليوم قد تؤدي الى تراجعه لمركز بعيد عن الكبار عن العشرة الكبار.

وفي المباراة الثالثة، يبحث العربي عن اعادة الوصل مع الانتصارات عندما يواجه خيطان الذي أحيا آماله في التأهل الى دوري الدرجة الممتازة. ويحتل الأخضر المركز الثامن برصيد 15 نقطة لكن وضعه غير مطمئن للجماهير حيث لم يذق طعم الانتصار في الجولات الثلاثة الأخيرة التي شهدت تعادله مع الفحيحيل ثم الخسارة أمام كاظمة وبعدها أمام السالمية. ووضعت هذا النتائج مدرب الفريق أحمد العثمان ومساعده يوسف الرشيدي في موقف صعب بعد ارتفاع الأصوات المطالبة بالتعاقد مع مدرب جديد خصوصاً أن الاسمرار على هذا الأداء في دوري الممتاز قد يسبب للأخضر مشاكل كثيرة.

في المقابل، يطمح خيطان صاحب الـ 11 نقطة القادم من انتصار ثمين على الصليبخات في الجولة الماضية الى حصد 3 نقاط جديدة يضيفها الى رصيده ويصعد بها الى مركز يؤهله الى «الممتاز».

