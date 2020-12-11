القادسية والنصر أمام الصليبخات والتضامن غداً

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يسعى القادسية الى تجاوز عقبة الصليبخات، بينما يريد النصر النهوض من خسارته الأولى عندما يواجه التضامن غداً ضمن الجولة الثانية عشر من دوري التصنيف.

وضيق الأصفر الخناق على المتصدر النصر بعد أن هزمه في الجولة الماضية بهدف دون رد ورفع رصيده الى 22 نقطة مقابل 23 نقطة للعنابي، وقدم فريق المدرب الاسباني بابلو فرانكو عرضاً قوياً وكان بامكانه الخروج فائزاً بأكثر من هدف. وتبدو مهمة الأصفر اليوم سهلة أمام الصليبخات الذي تراجع الى المركز الأخير بعد الخسارة أمام خيطان في الجولة الماضية وفوز اليرموك على الشباب. ويدرك مدرب الصليبخات الوطني ناصر العمران أنه يحتاج الى الكثير من أجل الوقوف أمام القادسية خصوصاً أن الأخير يملك قوة هجومية ضاربة بوجود النجم بدر المطوع وسيف الحشان وعيد الرشيدي والبرازيلي لوكاس غاوتشيو والنيجيري دينيس سوسوجو.

وفي المباراة الثانية، يتطلع النصر الى تعويض خسارته في الجولة الماضية عندما يواجه جاره التضامن في «دربي الفروانية». ورغم أن مباريات الفريقين عادة تشهد حماساً كبيراً الا أن أوضاعهما مختلفة هذه المرة، فبينما يتبوأ النصر صدارة الترتيب يحتل التضامن المركز الثالث عشر ويمر بظروف صعبة بعد أن تلقى 3 هزائم متتالية وخسر 4 مرات في مبارياته الخمسة الأخيرة.

