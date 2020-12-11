شمال ماريانا العضو الـ 47 في «الآسيوي»

محلية

بات اتحاد جزر شمال ماريانا العضو السابع والاربعين في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بعد أن صادقت الجمعية العمومية الثلاثون للاتحاد القاري عبر الانترنت على طلبه.

وكان اتحاد جزر شمال ماريانا يحمل صفة اتحاد مراقب في الاتحاد الاسيوي منذ 2009. وقال الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الاسيوي: «نحن نفتخر بالترحيب باتحاد شمال ماريانا لكرة القدم كعضو كامل في أسرة الاتحاد الاسيوي، وأنا واثق أن اللعبة ستواصل التطور بقوة في ظل رئاسة رئيس اتحاد جزر شمال ماريانا جيري تان». وأشاد الشيخ سلمان في الاجتماع الذي حضره جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، بجهود أسرة كرة القدم الآسيوية التي واجهت أصعب التحديات في عالم استثنائي بتاريخ الاتحاد القاري. وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي أن روح التضامن مهدت الطريق لتوفير أسس متينة للعمل خلال السنوات السبع الماضية، وساعدت الاتحاد على مواجهة تحديات جائحة «كوفيد - 19».

