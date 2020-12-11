الأخضر يستعيد 4 لاعبين ويفتقد مثلهم

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يستعيد العربي خلال لقائه اليوم أمام خيطان في الجولة الثانية عشرة لدوري التصنيف خدمات المحترف الليبي السنوسي الهادي بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، إضافة لعودة كل من المحترف السوري أحمد الصالح واللاعب بندر السلامة وزميله حسين اشكناني بعد الشفاء من الاصابة. في الوقت نفسه سيغيب اللاعب علي خلف عن المباراة بسبب الاصابة، اضافة لجمعة عبود وسيكوكيتا وعبدالله الشمالي بداعي الايقاف. من جانب آخر، اجتمع رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور مع اللاعبين في تدريبات أول من أمس الاربعاء بحضور الجهازين الفني والاداري، لبحث نتائج الفريق السلبية مؤخرا وأسبابها وسبل العودة لطريق الانتصارات.

