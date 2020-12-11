الحمد: تعاون السلطتين يحقق الإنجاز ويحسِّن الخدمات

أول النهار

قال عضو مجلس الامة النائب أحمد الحمد ان تشكيلة الحكومة الجديدة يجب ان يتم اختيارها بكل عناية ودقة بناء على الكفاءة والجدارة والقدرة والرغبة في العمل، وبالتشاور مع القوى السياسية المختلفة والتنسيق معها لتكتسب الحكومة دعما برلمانيا يمكنها من العمل والانجاز، وتمنى لرئيس الحكومة سمو الشيخ صباح الخالد كل التوفيق والنجاح والسداد في عمله لصالح الكويت والكويتيين، وذلك بعد اعادة تكليف سموه من قبل صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف النائب الحمد ان اداء الحكومة السابقة لم يرق الى تحقيق متطلبات وطموحات المواطنين الكويتيين وعجزت عن تحقيق اية اهداف، حيث انها تعاملت مع الأحداث الداخلية بطريقة ردود الأفعال المتأخرة في بعض الأحيان وعملت على زيادة الطين بلة في احيان اخرى، وخاصة وزراة الكهرباء في عهد الوزير خالد الفاضل الذي عمل بشكل ممنهج على افراغ الوزارة من الكفاءات والخبرات باقالة من تجاوز الستين من العمر وكان يحاول اقالة من تجاوز الخمسين بعد ذلك ناسياً او متناسياً بأن هؤلاء الموظفين لديهم من المعاناة والهموم ما يكفيهم ويزيد ولا ينقصهم الاقالة ليصبحوا بلا عمل وكأنهم بطالة مقنعة!

وأشار الحمد الى ان تردي اداء الحكومة بشكل عام لا يعني عدم وجود وزراء مخلصين ومختصين وكفاءات على الرغم من بعض الأخطاء مؤكدا على ضرورة خلق الجو الصحي والسليم من التعاون بين السلطتين كل ضمن صلاحيته ليتم الانجاز والبدء في تحقيق ما طال انتظاره من قبل المواطنين من تحسين في الخدمات كلها من اسكان وتعليم وصحة وخدمات معيشية، بالاضافة الى ضرورة العمل على انهاء ملف البدون بشكل نهائي ومرض وانساني ووطني.

وختم سائلاً المولى عز وجل ان يوفق رئيس الحكومة في عمله لاختيار الأفضل ليكون كل وزير عاملاً فاعلاً في اداء الحكومة بما يصب في النهاية في مصلحة الكويت والكويتيين جميعاً.

