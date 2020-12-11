الشيخ: «نزاهة».. تتبنى ممارسات شفافة

أول النهار

قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت

د. طارق الشيخ: ان الافتقار الى الرقابة والشفافية ومشاركة اصحاب المصلحة بسبب الاستجابات العاجلة المطلوبة اثناء الوباء ادى الى الكشف عن نقاط الضعف في انظمة الحوكمة وتقديم الخدمات العامة في جميع دول العالم.

وأوضح في تصريح صحافي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد ان العالم وهو يتعافى من هذا الوباء، تحتاج البلدان الى معالجة نقاط الضعف من خلال مواءمة اطرها القانونية الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC).

وأشار الى مشاركة الكويت في اعداد الاتفاقية في عام 2001 والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2003.

ووقعت الكويت على الاتفاقية في ديسمبر من العام نفسه وصدقت عليها في فبراير 2007، كما انشئت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في 2016 وتعتبر انجازا كويتيا كبيرا نحو تبني ممارسات شفافة جادة وعادلة. واشار الى شعار هذا العام «التعافي بنزاهة» يركز على التعافي من خلال التخفيف من حدة الفساد ويؤكد ان التعافي الشامل من «كوفيد -19» لا يمكن تحقيقه الا بنزاهة».

ولفت الى ان الدول في جميع انحاء العالم اتخذت تدابير مهمة للتعامل مع الوباء المستمر من خلال تعبئة الموارد اللازمة لمواجهة حالة الطوارئ الصحية وتجنب الانهيار الاقتصادي العالمي ودرء الكساد المحتمل وان اتخاذ مثل هذه التدابير الطارئة، ربما تكون بعض الدول قد خففت من الضمانات عن طريق مقايضة الامتثال والرقابة والمساءلة من اجل سرعة الاستجابة وتحقيق الأثر السريع، وبالتالي، خلق فرص كبيرة للفساد لم يسبق لها مثيل يعطل الفساد المرتبط بقطاع الصحة العامة جميع مراحل نظام الرعاية الصحية الفعال: الشراء والتوزيع، وادارة سلاسل الامداد الغذائي والصرف الصحي، فضلاً عن البحث والتطوير، ولذلك ستركز حملة هذا العام لليوم الدولي لمكافحة الفساد على تدابير للحد من مخاطر سوء الادارة والفساد دون المساس بالسرعة والمرونة التي تتطلبها الأزمة الصحية، مع ضمان التعافي الشامل.

ومن جانبها قالت هيديكو هادجيالك، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الكويت: «ان الشفافية والنزاهة عنصران اساسيان لمنع الفساد الذي يحدث بأشكال مختلفة من حيث الحجم والنطاق. والأمم المتحدة هنا لدعم جهود البلدان لمنع الفساد ومعالجته من خلال تنمية القدرات وزيادة الوعي والادارة المالية والابلاغ لقد عرض المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الأخير في كوريا الجنوبية طرقاً مبتكرة لتعزيز جهود مكافحة الفساد، والتي يمكن للدول الأعضاء تكييفها في سياق كل بلد».

ومن ناحيته صرح القاضي حاتم علي، المدير الاقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي: «يأتي اليوم الدولي لمكافحة الفساد لعام 2020 في الوقت الذي يعاني فيه عالمنا من انتشار جائحة عالمية مازالت تتكشف جوانبها. لقد فقد الناس الوظائف والحماية الاجتماعية خلال الأزمة، الأمر الذي يؤدي الى حدوث اضطرابات جسيمة، وفي هذه الأوقات، يؤجج الفساد المزيد من عدم الاستقرار(...) فالآن اكثر من اي وقت مضى، تحتاج الحكومات الى استخدام الأدوات التي توفرها اتفاقية الأمم لمتحدة لمكافحة الفساد لمواصلة تعزيز دور هيئات مكافحة الفساد، وتحسين الرقابة على الاستثمارات التحفيزية، وزيادة الشفافية والمساءلة».

وأضاف: «أشيد بالالتزام المستمر الذي ابدته حكومة الكويت، ممثلة في لجنة نزاهة في شراكتها الوثيقة والطويلة الأمد مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد استعداداً للتنفيذ القوي لهذه الاستراتيجية على المستوى القطاعي، مشددا في اليوم الدولي لمكافحة الفساد لهذا العام، دعونا نلتزم بالتعافي بشكل افضل من خلال التعافي بنزاهة.

