افتتاح مدرسة الكويت لأطفال النازحين في «مأرب» اليمنية

أول النهار

افتتحت السلطة المحلية في محافظة «مأرب» اليمنية مدرسة الكويت بنظام الفصول البديلة والتي يستفيد منها قرابة 700 طالب وطالبة من الأطفال النازحين في مخيم «السويداء» بتمويل من «الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة» ضمن حملة «الكويت بجانبكم». وأعرب «مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب» سيف مثنى في تصريح لـ«كونا» عن شكره وتقديره لـ«الأشقاء أصحاب الأيادي البيضاء السخية والنفوس الطيبة في الكويت أميرا وحكومة وشعبا على ما يقدمونه للنازحين في «مأرب» التي تضم أكبر تجمعات للنازحين على مستوى اليمن بأكثر من 2?134 مليون نازح». وقال مثنى إن مساندة الأشقاء في الكويت والدعم السخي للنازحين ملموسة على أرض الواقع مضيفا أن هذا المشروع النوعي الذي يأتي بتمويل كريم من الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة يسهم في تخفيف العبء الكبير في تعليم النازحين بهذا المخيم الذي يضم أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة بحاجة للالتحاق بالمدارس.

