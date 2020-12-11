مفتاح «الرئاسة» عند الحكومة

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ارتفع عدد المؤيدين لترشيح النائب بدر الحميدي لمنصب رئيس مجلس الأمة إلى 41 نائبا بعد اعلان النائب سعد الخنفور تأييده له، فيما بقي 8 نواب لم يحددوا موقفهم بعد مع عدم اعلان مرزوق الغانم ترشحه للمنصب حتى الآن.

مصادر نيابية أكدت ان «التصويت الحكومي» سيكون مفتاح «بوابة الانطلاقة» التي سيقدم على اقتحامها مرزوق الغانم لقلب الطاولة على النواب الـ 41، مشيرة إلى ان الغانم قد «يخطف» 14 صوتا من «المعلنين تصويتهم للحميدي» ليضيفهم على الثمانية نواب وصوته ليكون في جعبته 22 صوتا نيابيا يحقق بها الفوز بالمنصب فيما لو تمكن من استقطاب اصوات الحكومة ليحصل على ارقام من 36 إلى 38 صوتا.

من جانب آخر، علمت «النهار» ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد التقى امس بعض اعضاء اللجنة التنسيقية النيابية، مشيرة إلى انهم اكدوا لسموه على مد يد التعاون للحكومة في مقابل استجابتها لمطلب الحيادية في التصويت على منصب الرئيس ونائبه وبقية مناصب مكتب المجلس واللجان البرلمانية، ومراعاة ادخال وجوه جديدة وبعيدة عن المحاصصة السياسية في تشكيلها الجديد، والتعاون مع المجلس في الاولويات الشعبية والسياسية وصون الحريات ومكافحة الفساد.

وبينت المصادر ان سموه ابدى لاعضاء اللجنة جدية الحكومة وتفهمها للرغبات الشعبية التي انعكست في تصويت الناخبين، مؤكدا انه سائر على نهج مد يد التعاون لكل السلطات من دون تهاون، من اجل تحقيق استقرار سياسي يتلمسه المواطنون، فضلا عن محاربة الفساد.

وفي هذا الصدد قال النائب خالد العتيبي: الرسالة وصلت اليوم لسمو رئيس مجلس الوزراء، واضحة وجلية ولكم احد امرين، اولها دعم توجه نواب الأمة في اختيار النائب بدر الحميدي رئيساً للمجلس، أو الحيادية وعدم التدخل في اختيار الرئيس وترك الخيار لنواب الأمة في ايصال رأي الشعب في هذا الشأن، معتبرا ان هذه اولى خطوات التعاون.

من جهته دعا النائب عبدالله الطريجي الحكومة القادمة إلى قراءة نتائج الانتخابات بحكمة وواقعية، وضرورة احترام الارادة الشعبية وتقديرها، مطالبا النواب بتغليب الحكمة والاستماع إلى صوت العقل وتجنب التصريحات التي لا تخدم القضايا التي يتم تبنيها ونصبو إلى تحقيقها. وأكد النائب صالح ذياب ان هناك رغبة حقيقية في الاصلاح لمسناها من العديد من النواب، ولذلك ادعو رئيس مجلس الوزراء إلى ابعاد عناصر التأزيم في الحكومة السابقة ومنهم وزير الصحة بسبب ادارته السيئة لأزمة «كورونا» وعدم وجود خطة واضحة لتطوير المنظومة الصحية بالاضافة إلى التعسف مع عدد كبير من الأطباء.

إلى ذلك قال النائب احمد الحمد ان تشكيلة الحكومة الجديدة يجب ان يتم اختيارها بكل عناية ودقة بناء على الكفاءة والجدارة والقدرة والرغبة في العمل، وبالتشاور مع القوى السياسية المختلفة والتنسيق معها لتكتسب الحكومة دعما برلمانيا يمكنها من العمل والانجاز.

وأضاف ان اداء الحكومة السابقة لم يرق إلى تحقيق متطلبات وطموحات المواطنين وعجزت عن تحقيق اية اهداف، حيث تعاملت مع الأحداث الداخلية بطريقة ردود الأفعال المتأخرة في بعض الأحيان وعملت على زيادة الطين بلة في احيان اخرى.

وأشار الحمد إلى ان تردي اداء الحكومة بشكل عام لا يعني عدم وجود وزراء مخلصين ومختصين وكفاءات على الرغم من بعض الأخطاء مؤكدا ضرورة خلق الجو الصحي والسليم من التعاون بين السلطتين كل ضمن صلاحيته ليتم الانجاز والبدء في تحقيق ما طال انتظاره من قبل المواطنين من تحسين في الخدمات كلها من اسكان وتعليم وصحة وخدمات معيشية، بالاضافة إلى ضرورة العمل على انهاء ملف البدون بشكل نهائي ومرض وانساني ووطني.