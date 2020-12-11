الفيلي لـ«النهار»: المصابون بـ«كورونا» يحضرون جلسة الافتتاح

الأولى

من المحتمل أن يدخل مجلس الأمة في جدل قانوني بشأن عدد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الجلسة الافتتاحية وخاصة في كيفية القسم الدستوري للنواب المصابين بفيروس كورونا والتصويت على منصب الرئاسة فيما لو تأكدت اصابة البعض بعد فحصهم الاحد المقبل.

الخبير الدستوري د. محمد الفيلي وضع النقاط على الحروف بهذا الشأن، حيث أكد في تصريح لـالنهار عدم جواز منع اي عضو من حضور الجلسة الافتتاحية او اي جلسة لمجلس الامة اذا كان مصابا بفيروس كورونا، لافتا الى ان حضور العضو حق له، ومن لا يستطيع الحضور لمانع المرض مثلا فإن ذلك لا يعيق انعقاد الجلسة طالما توافر النصاب القانوني، ومن لا يؤدي القسم لعدم تمكنه من حضور الجلسة الافتتاحية يؤديه وقتما يحضر في اجتماع لاحق. وبين بقوله: العضو المعلوم اصابته بالفيروس ليس بالضرورة ان يكون هو الوحيد المصاب، ومن المنطقي ان يلتزم كل الاعضاء بالاحتياطات الصحية الواجبة لمنع العدوى.

واكد الفيلي على عدد من المقدمات والاحكام التي اوصلته الى هذا الرأي، اولها: عدم وجود اجتماع عن بعد في الجلسة العامة لمجلس الامة وفق اللائحة الداخلية للمجلس لغياب النص المنظم لذلك، وثانيا: لا تصح الجلسة الا اذا كان هناك نصاب، فمن لا يستطيع الحضور لان المرض اقعده فلن يحضر وتكون الجلسة سليمة من دونه طالما اكتمل النصاب، وثالثا عدم إمكانية ممارسة اي عضو لاختصاصاته الا بعد اداء القسم الدستوري سواء في الجلسة الافتتاحية او اي جلسة اخرى لاحقة، ورابعا عدم جواز منع العضو من المشاركة بالجلسة حتى لو ثبتت اصابته.

واوضح: وفق هذه المعطيات يلزم التوفيق بين حماية الجميع من انتشار الوباء وحق النائب المصاب في التصويت، وترتيب ذلك ليس له صورة محددة ويفترض ان تبحث الامانة العامة عن حل يوفق بين الامرين، وقد يكون مكانا معزولا او حاجزا زجاجيا لكل عضو ثبتت اصابته.

من ناحيته قال النائب محمد المطير: لا يمكن منع أي من اعضاء مجلس الامة في حال اصابتهم بكورونا من حضور جلسات المجلس، وعلى الامانة العامة التعاون مع وزارة الصحة و تحضير الغرفة الجانبية داخل الجلسة، حتى تكون مكان جلوس للاعضاء المصابين ليتمكنوا من اداء دورهم في الجلسة الافتتاحية واهمها اختيار الرئيس.

في الوقت ذاته علمت النهار ان هناك اصرارا نيابيا على حضور جميع النواب الجلسة حتى وان كانت فحوصاتهم تؤكد الاصابة بالفيروس.

وقال مصدر نيابي ان هناك تكتيكا نيابيا من قبل اللجنة التنسيقية النيابية سيطرح في اجتماع كتلة الاربعين السبت المقبل، بشأن فحص النواب من فيروس كورونا وتمكين النواب المصابين بالفيروس من دخول الجلسة الافتتاحية وأداء القسم وممارسة اختصاصاتهم والتصويت على رئاسة المجلس والمناصب واللجان.