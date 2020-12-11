تطعيم 10 آلاف شخص يومياً ضد «كورونا»

الأولى

دشنت وزارة الصحة أمس على موقعها الرسمي خدمة التسجيل المسبق لتطعيم «كوفيد-19». وأدرجت الوزارة ضمن طلب التسجيل تعهدا بأن المتلقي للقاح سيكون مسؤولا عن صحة المعلومات التي كتبها وأنها غير مسؤولة عن عواقب أخذ التطعيم «ان وجدت». وتم استبعاد 4 فئات تشمل الحمل، حدوث حساسية شديدة بسبب الأكل أو الأدوية، تلقي اي لقاح خلال آخر 30 يوما والمصاب بمرض معدٍ. وأكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أن توفير لقاح كورونا في البلاد سيتم بعد اعتماده من الجهات الرسمية الدولية، معربا عن أمله في ان يتم الاعتماد قبل نهاية السنة الحالية ومن ثم تبدأ حملة التطعيم على مراحل متعددة وفق أولويات وصولا الى الانتهاء من تطعيم اغلب المواطنين والمقيمين خلال السنة. وأوضح في تصريح للصحافيين ان التطعيم سيكون في صالة معدة في أرض المعارض هي الأكبر في المنطقة وأن القدرة على التطعيم تصل إلى 10 آلاف شخص باليوم، مشيرا إلى أنه جار الإعداد لموقعين آخرين في الجهراء وفي الأحمدي بما يمكن من اتمام العملية بكل سلاسة. وأشار الوزير إلى إعداد برنامج خاص لآلية التطعيم للحفاظ على الوقت وسلامة الاجراءات كما سيحصل الشخص الذى يتم تطعيمه على شهادة تصله على هاتفه بنوعية الطعومات وتاريخها ورقم جواز السفر فربما يحتاجها للسفر في المستقبل.

وحول الشركات المصنعة للقاحات التي تم التعاقد معها اوضح انه تم الاتفاق مع شركتي أسترزينيكا وفايزر فضلا عن 9 لقاحات سيتم اختيارها في القريب العاجل عبر «كوفاكس» وهو التحالف العالمي للقاحات.

من جانب آخر أغلقت وزارة الصحة أمس محجر استاد جابر الدولي بعد خدمة استمرت 8 أشهر تعالج فيه نحو 5600 مصابا بفيروس كورونا. وقالت مصادر لـ«النهار» أن الوزارة ارتأت اغلاق المحجر بعد تراجع أعداد الاصابات بالفيروس المستجد وبعد اعتماد المتابعة المنزلية للمصابين به.

