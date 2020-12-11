واشنطن: الكويت شريك مهم للغاية وندعم جهودها لتقارب الخليجيين

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شدد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الخليج العربي تيموثي لندركينغ على أهمية منطقة الخليج بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية مستشهدا بالحوارات الاستراتيجية الخمسة التي أجرتها بلاده مع دول المنطقة منذ سبتمبر الماضي.

وأضاف في لقاء صحافي عبر الهاتف مع عدد من وسائل الاعلام المحلية والعالمية شاركت النهار فيه ان هذا النشاط مع دول المنطقة دليل على قوة علاقاتنا مع دول مجلس التعاون ومدى تشابه المصالح والتعاون المثمر معها للتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية وخصوصا في مجالات سد الفجوات التي من الممكن ان تستغلها ايران لزعزعة أمن واستقرار المنطقة وأيضاً مع استمرار عمليات تهريب السلاح للحوثيين في اليمن واستهداف المدنيين في السعودية. وأشار إلى ان ما يجمع دول الخليج مع الولايات المتحدة أكثر بكثير مما يختلفون فيه مشيرا الى إقرار بلاده بالتقدم الذي تم احرازه في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحقوق العمالة في الخليج.

وحول اخر التطورات في الجهود الأميركية لحل الازمة الخليجية قال ان الكثير من المبعوثين الأمريكيين حضروا للمنطقة لدعم جهود الكويت في حل الأزمة ونأمل في عودة العلاقات الديبلوماسية بين الدول الخليجية قريبا.

وشدد على ان قطر شريك أساسي للولايات المتحدةمنوها ان قطر أبدت مرونة كبيرة ولا تزال للاستجابة للمساعي الكويتية والاميركية لحل الازمة الخليجية.

وعن السياسات الأميركية الخارجية تجاه المنطقة بعد تغير ادارتها قال ان بايدن ليس غريبا عن المنطقة وسنمضي قدما في التعاون مع دولها التي تربطنا بها مصالح مشتركة.

ولفت إلى ان التبادل الثقافي هو الركيزة الأساسية التي تربط الولايات المتحدة مع شعوب المنطقة موضحاً ان الكويت شريك مهم للغاية .

وقال: سررت بزيارة الكويت مرتين في الشهرين الأخيرين وحزينون على وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد كما ان سمو الأمير الحالي شريك قوي لنا ومتفائلون بتعزيز علاقاتنا الثنائية خصوصا من الناحية الأمنية ومكافحة الإرهاب لافتا الى ان وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ناقش موضع العراق واستقراره أثناء زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.

وأشار إلى أن دول الخليج لها مساهمات كبيرة في مكافحة الإرهاب فالبحرين تستضيف المقر الرئيسي للاسطول الخامس كما تستضيف قطر القوات الأميركية في قاعدة العيديد والكويت لديها معسكر عريفجان وقاعدة علي السالم الجوية.

وقال ان إيران مستمرة في اشعال الصراع في اليمن عبر تهريب الأسلحة لليمن كما ان الحوثيين مستمرون باطلاق الطائرات المسيرة لأراضي السعودية مما يدلل انهم لا يرغبون في السلام.