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مطيع: لا طعن في «الخامسة».. أنا الفائز بالمركز العاشر


نفى النائب أحمد مطيع العازمي صحة الخبر المتداول في شأن الطعن في انتخابات الدائرة الخامسة منوها الى أن ما يتم تداوله بحصول ماجد المطيري على المركز العاشر وأنني في المركز الحادي عشر غير صحيح. وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت أمس خبرا مفاده انه «حسب الطعن المقدم للمحكمة الدستورية فقد تجاوز النائب ماجد مساعد المطيري بالاصوات النهائية التي حصل عليها النائب احمد مطيع العازمي والذي حل بالمركز العاشر بفارق عشرة اصوات بعد إعادة التجميع وبذلك يكون ماجد المطيري هو الفائز بالمركز العاشر بالدائرة الخامسة».


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