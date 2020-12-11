«الزراعة»: 813 جاخوراً جاهزة للتوزيع بعد موافقة «البيئة»

الأولى

أعلنت الهيئة العامة للزراعة عن جاهزية 813 قسيمة للابل والماشية مساحة كل منها 1250 مترا لافتة الى انها تشمل جواخير وحظائر إلا ان توزيعها مرهون بموافقة الهيئة العامة للبيئة وتحقيق المردود البيئي، والانتهاء من اشتراطات هيئة الزراعة والتأكد من التطعيمات والتحصينات وعدد رؤوس الحلال.

وحذر مدير إدارة الإنتاج الحيواني في الهيئة مشعل القريفة من الانسياق وراء الإشاعات والانجرار خلف الأخبار التي تزعم تخصيص حيازات زراعية أو اقتراب توزيع الجواخير، مؤكدا أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المعنية بهذا الأمر.

ونقل توجيهات مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف بتقديم جميع التسهيلات وتذليل كل العقبات أمام المواطنين والمربين وتيسير أي معاملات تتعلق بالأمن الغذائي، وتوفير جميع أنواع الدعومات المستحقة لهم، مطمئنا عموم المواطنين الى أن أي توزيع للقسائم أو الحظائر سيتم من خلال الهيئة ووفق القنوات الرسمية والاشتراطات القانونية.

وأضاف أنه تم استحداث «كول سنتر» من قبل إدارة الإنتاج الحيواني للتواصل بين الهيئة والمربين وأصحاب الحلال من اجل إكمال النواقص والشهادات الحيوانية، مشيرا الى ما لهذه الخطوة من أهمية في التواصل مع المراجعين، وإيصال القسائم والحظائر إلى مستحقيها حصرا، وعدم تكرار الأخطاء أو الاستفادة من القسيمة أو الجاخور أو الحظيرة في غير النشاط الموضوع له.