«تيسير».. منصة لعمل البدون في القطاع الخاص

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أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة، منصة «تيسير» لتسجيل الباحثين عن العمل الخاص من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، موضحة أن «تيسير» آلية مؤسسية لتنظيم مشاركة «البدون» في سوق العمل بصورة أكثر ايجابية وفاعلية عن طريق خلق مزيد من فرص العمل لهم.

وقالت الهيئة في بيان لها: ان منصة تيسير هي لتسجيل الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص من فئة المقيمين بصورة غير قانونية بالتنسيق بينها وبين الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لاستفادتهم من الفرص الوظيفية بما يتوافق مع مؤهلاتهم.

وأشارت الى ان هناك تعاونا بين الهيئة وشركات القطاع الخاص لترشيح الباحثين عن عمل للوظائف المناسبة طبقا لما هو مسجل بملف الباحث عن عمل من فئة المقيمين بصورة غير قانونية.