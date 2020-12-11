سطو إلكتروني يستهدف لقاح «فايزر»

الأولى

عواصم - الوكالات: تعرضت وثائق تتعلق بلقاح «فايزر-بيونتك» المضاد لفيروس كورونا لعملية سطو إلكترونية في هجوم استهدف وكالة الأدوية الأوروبية.

واكتفت الوكالة المسؤولة عن تقييم الأدوية واللقاحات الخاصة بالاتحاد الأوروبي والموافقة عليها بالاعلان عن أنها «استُهدفت بهجوم إلكتروني» ولم تقدم المزيد من التفاصيل.

وقالت شركتا «فايزر» و«بيونتك» إنهما لا تعتقدان أن أي بيانات شخصية للمشاركين في التجربة قد اخترقت واضافتا أن الوكالة «أكدت لنا أن الهجوم الإلكتروني لن يكون له أي تأثير على الجدول الزمني لمراجعة اللقاح».

ولم يتضح بعد كيف ومتى وقع الهجوم، وما الجهة المسؤولة، وما إذا كانت أي معلومات أخرى سُرقت. وكانت وكالة الأدوية الأوروبية أكدت أنها ستعلن قرارها بشأن موافقة مشروطة للقاح «فايزر-بيونتك» في اجتماع يعقد في موعد أقصاه 29 ديسمبر الحالي ونال اللقاح مصادقة في المملكة المتحدة والبحرين وكندا.