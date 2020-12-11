انفجار بيروت.. اتهام رئيس الحكومة رسمياً بالتسبب في «وفاة المئات»

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بيروت - الوكالات: سجلت التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت تطورا لافتا مع توجيه القضاء اللبناني الاتهام رسميا الى رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وثلاثة وزراء بـ«التسبب في وفاة مئات الاشخاص».

وقالت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية في لبنان ان قاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان، ادعى امس، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم «الاهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص».

وحدد صوان ايام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مواعيد لاستجواب الوزراء كمدعى عليهم، على ان ينتقل الاثنين الى السرايا الحكومية لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال، وفقا لما ينص عليه قانون اصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد ابلاغه مضمون الادعاء، فيما يستجوب الوزراء في مكتبه بقصر العدل. وكان صوان استمع لمدير عام امن الدولة طوني صليبا لثلاث ساعات، وحقق معه في تأخر امن الدولة باجراء التحقيق الأولي في وجود مادة النيترات التي ادت للانفجار في 4 اغسطس الماضي.

وأدى انفجار مرفأ بيروت الى مقتل قرابة 200 شخص وجرح وتشريد الآلاف من سكان العاصمة اللبنانية بيروت، وقالت الحكومة حينها ان الانفجار نتج عن كمية كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم التي تم تخزينها بظروف سيئة على مدى سنوات.