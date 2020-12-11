الجمعة 11 ديسمبر 2020 ,26 ربيع الآخرة 1442
رقم العدد:
4160
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
علم ومعرفة
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
علم ومعرفة
الاخيرة
أرسل
إحفظ
إطبع
سؤال
لماذا يتخوف البعض من التطعيم بلقاح «كورونا»؟!
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
القيادة السياسية عزَّت أسرة ردن الخالدي
البلدية تبوأت المركز الـ 11 لأفضل حساب في «تويتر»
الحجرف: المسيرة الحقوقية لدول الخليج تعزز الحقوق والحريات
«دسمان للسكري» فاز بجائزة حمدان آل مكتوم
تحذير عالمي: 70 دولة خارج سوق اللقاحات!
محافظ العاصمة أشاد بأول تجربة كويتية نحو الفضاء
النشرة الإخبارية
معدل التحويل
تاريخ:
قاعدة دينار كويتي
معدل التحويل
KWD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
RON
RUB
محول العملات
كمية:
من:
إلى:
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة