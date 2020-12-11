مهرجان القاهرة السينمائي.. أناقة فنانات مصر على السجادة الحمراء

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حظيت الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي باهتمام عشاق السينما بالوطن العربي فيما تابع المعجبون والمهتمون بخطوط الموضة خصوصا إطلالات النجمات في المهرجان، التي تميزت بالأناقة ومواكبة أحدث صيحات الموضة.

ومن أجمل إطلالات المهرجان لهذا العام ظهور الفنانة ياسمين صبري بـ Jump suit والذي أثار ضجة كبيرة خلال حضورها فعاليات المهرجان، بسبب ارتداء الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لنفس Jump suit قبل خمس سنوات حيث تعد الثانية هي الزوجة السابقة لرجل الأعمال أحمد ابو هشمية زوج ياسمين صبري.

وظهرت الفنانة هنادي مهنا التي تألقت في أول ظهور لها مع زوجها الفنان احمد خالد صالح بعد زواجهما بفستان اسود طويل. وطلت الاعلامية اللبنانية رايا أبي راشد بفستان أصفر طويل.

