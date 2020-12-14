الناصر: برنامج الأغذية العالمي حقق إنجازات إنسانية سامية

أول النهار

التقى وزير الخارجية وزير الإعلام بالوكالة الشيخ د. أحمد الناصر أمس المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الكويت والمنظمة لاسيما في ظل الأوضاع العالمية الراهنة جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وثمن الناصر الجهود الكبيرة التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي مشيدا بما حققه من إنجازات إنسانية سامية في هذا السياق، ومجددا تهنئة الكويت بمناسبة منح برنامج الأغذية العالمي جائزة نوبل للسلام نظير دوره البارز في مكافحة الجوع والفقر حول العالم. ومن ناحيته أعرب بيزلي عن بالغ تقديره وامتنانه للدور الإنساني الرائد والمتميز الذي تقوم به الكويت في مساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة حول العالم وتبوؤها مكانة مرموقة على صعيد العمل الانساني إقليميا ودوليا.

وثمن المساندة المتواصلة التي تقدمها الكويت لأعمال المنظمة خدمة لأهداف وغايات العمل الإنساني الدولي مشيدا بمبادرات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وإسهاماته في هذا الإطار.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر ومساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية السفير أمل الحمد ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم وعدد من كبار مسؤولي الوزارة.

واستقبل الناصر في ديوان عام وزارة الخارجية سفيرة الجمهورية القيرغيزية الصديقة سماركول أدامقولوفا بمناسبة انتهاء فترة عملها سفيرة لبلادها لدى الكويت.

وأشاد الشيخ الدكتور أحمد الناصر خلال اللقاء بجهودها وإسهاماتها التي قدمتها في إطار تعزيز أواصر العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين. وحضر اللقاء نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد عبدالرحمن الشريم وعدد من كبار مسؤولي الوزارة.

