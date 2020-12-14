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أول النهار

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أحمد النواف بحث والسفير الصيني تفعيل التعاون المشترك


استقبل الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى الكويت لي مينغ قانغ.
ورحب النواف بالسفير الصيني، ونقل إليه تحيات سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، مثمنا جهود سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. وناقش اللقاء سبل تفعيل التعاون في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية.
حضر المقابلة رئيس الملحق العسكري الصيني في الكويت العقيد شو جانلاي، ومساعد الملحق العسكري المقدم يان جون.


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