نواب يلوحون بعدم التعاون مع الحكومة: من حقكم الاختيار ومن حقنا المساءلة

الأولى

فيما يترقب النواب الفريق الحكومي الجديد وسط تأكيدات على دخول النائب عيسى الكندري كوزير محلل، انحصر التنافس على منصب نائب رئيس مجلس الامة بين النائبين حسن جوهر واحمد الشحومي، بعد تنازل النائب مبارك الحجرف لصالح الأول.

وعلمت «النهار» ان كتلة تغيير الرئاسة البرلمانية ما زالت متماسكة في توافقها على منصب الرئاسة لصالح بدر الحميدي والمراقب لاسامة الشاهين، كما قررت رفع سقف المطالبات وتوزيع الادوار على جناحين، الاول يحمل مطالبات بعلنية التصويت على رئاسة مجلس الامة اولا، ثم تحديد اصوات الحكومة والتلويح بعدم التعاون معها حال عدم تعاونها بشأن هذا الموضوع، في حين يعمل الجناح الاخر على التهدئة ومد يد التعاون الى الحكومة مقابل تعاونها في مطلب التغيير.

وقال مصدر برلماني لـ«النهار» طالما لم نصل الى ضمانات كالتصويت العلني على الرئاسة، فهناك سهولة في اختراق تضامن الكتلة النيابية، وبنهاية المطاف نحن متفائلون بتغيير الرئاسة انما بحذر.

واوضح ان هناك تفاهما من قبل تنسيقية كتلة تغيير الرئاسة على ترك مساحة للاقلية النيابية واتاحة التعددية بدلا من الاقصاء عن عضوية اللجان وترؤسها، وكذلك عضوية مكتب المجلس، مضيفا: نحن لا نسعى للاقصاء او حجب اراء الاقلية انما نسعى الى تعاون المجلس على التشريع ورقابة الحكومة، لذلك ستكون بعض المناصب متاحة للتنافس ولن نغلقها على الاخرين كأمانة السر وعدد من اللجان الاخرى.

وقال المصدر ان كتلة تغيير الرئاسة المكونة من اربعين نائبا يتوقع ان تتفكك لاحقا الى كتلة اسلامية وكتلة اخرى لنواب مطير، وثالثة لنواب العوازم، وكتلة رابعة للمستقلين.

وفي هذا السياق اعلن ستة من النواب عدم التعاون مع رئيس الحكومة في حال تجاهل الرغبة الشعبية بضرورة تغيير رئاسة مجلس الامة، وهم محمد المطير وثامر السويط وصالح الشلاحي وبدر الداهوم وخالد المونس ومرزوق الخليفة.

بدوره قال النائب حمد المطر ان خروج براك الشيتان من الحكومة، وتوزير اسماء اخرى دون قراءة خيارات الأمة لممثليها يعد تخبطا واضحا من قبل الحكومة، وقال: من حقكم الاختيار ومن حقنا المساءلة.

ولفت الى ان ما توارد من اخبار عن تعيين وزير جديد للنفط يشكل ازمة، مازالت الحكومة تستطيع تفاديها بالاختيار الصحيح حتى تكون اضافة سياسية وفنية ومازال هناك متسع من الوقت للحكومة لتصحيح مسارها.

وشدد المطر على ضرورة تكويت مستشاري جميع مؤسسات البلد ومتابعتها واجبة، فالكويتي انفع وأقدر وأولى.

من ناحيته، قال النائب سعود بوصليب: اكرر ما قلته سابقاً بجميع اجتماعات النواب بأن صوتي سيكون للحميدي في انتخابات الرئاسة وأطالب في الحكومة بان تمتنع عن التصويت وتترك ممثلي الأمة يختارون رئيسهم.

وقال النائب احمد الحمد: نواب الأمة ممثلون عن الشعب كله ومصلحة الدولة والمواطن هي بوصلتهم الوحيدة الواجبة، ومن منطلق المصلحة العامة وطبيعة العمل النيابي نؤكد حرصنا واستعدادنا للتعاون مع كل النواب في مجلس الأمة دون استثناء.

واوضح بقوله: نحن ننظر الى التعاون والتنسيق بين النواب لمصلحة الدولة والمواطنين على انه اكثر الأدوات فاعلية في تحقيق الهدف الرئيس لمجلس الأمة في التشريع والرقابة لصالح الوطن والمواطن.

وكانت الامانة العامة لمجلس الامة قد اجرت امس فحوصات النواب للكشف عن اصابتهم بفيروس كورونا، كما اطلعت النواب الجدد على انظمة الجلسة، واعلنت ايضا ان التصويت للرئاسة سيكون سريا عبر الأوراق.

ومن المحتمل ان يكون هذا التصويت مثار جدل من حيث انواع الصناديق شفافة أم خشبية.