الكويت ترخص رسمياً استخدام لقاح «فايزر - بيونتك»

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تنفس الجميع الصعداء امس آملين في انحسار وباء كورونا بعد اعلان وزارة الصحة خبرين مبشرين بالخير اولهما تراجع أعداد الاصابات بالفيروس الى معدلات ابريل الماضي، والثاني إصدارها ترخيص استخدام الطوارئ للقاح فايزر- بيونتك المضاد لفيروس كوفيد- 19.

فقد أعلنت الوزارة امس تسجيل 174 إصابة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 146218 من دون تسجيل أي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة عند 911 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند ان نسبة الاصابات الى المسحات بلغت خلال الـ24 ساعة الماضية 4.7% بينما بلغت نسبة الشفاء 97.2%.

واضاف ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 62 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3213 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 3679 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1180662 فحصا.

وكانت الوزارة أعلنت شفاء 269 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 142094 حالة.

الى ذلك أعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة د. عبدالله البدر اصدار ترخيص استخدام الطوارئ للقاح (فايزر- بيونتك) المضاد لفيروس كورونا المستجد بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.

وقال في تصريح صحافي إن هذا الترخيص جاء بعد مراجعة مستفيضة من قبل اللجنة الفنية لجميع البيانات والتقارير العلمية مؤكدا ان اللجنة اجرت تقييما شاملا لمعلومات السلامة والفعالية والجودة لهذا اللقاح.

وأضاف البدر أن اللجنة قامت أيضا بمراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته مع التحقق من تقارير الجودة ومن تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع.

وذكر أن عملية المراجعة شملت ايضا جميع الجوانب الفنية والعلمية مؤكدا أن الوزارة ستقوم بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه فضلا عن متابعة المعلومات والبيانات حول سلامة وفعالية وجودة اللقاح محليا وعالميا واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.