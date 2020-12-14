الطيران القادم من الدول عالية الخطورة لايزال ممنوعاً

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كشفت مصادر أن إدارة الطيران المدني، سمحت بسفر رعايا الدول المحظورة عالية الخطورة، في اتجاه واحد من الكويت إلى تلك البلدان بشكل مباشر. وأشارت المصادر لـ النهار إلى أن موعد التطبيق الفعلي لتلك الرحلات يعتمد على الشركات بعد الحصول على الموافقة من الإدارة العامة للطيران المدني. واستدركت المصادر بالقول إن الممنوع هو الطيران القادم من الدول عالية الخطورة.

وكان المتحدث الرسمي باسم الادارة العامة للطيران المدني سعد العتيبي قد أشار في تصريح لـ رويترز أن سلطات الطيران المدني قد أبلغت شركة مصر للطيران والخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة بأنها ستسمح لشركات الطيران الراغبة باستئناف الرحلات من الكويت إلى مصر بمعاودة نشاطها وذلك بعد فترة طويلة من الايقاف المباشر للطيران بين البلدين.

وأكد العتيبي أن هذه الخطوة تأتي لتسهيل إجراءات السفر للجالية المصرية الراغبين في مغادرة الكويت إلى بلدهم عن طريق الطيران المباشر.

وشدد العتيبي على أن إجراءات السفر ستكون مشروطة بالالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.