الجهات الرقابية.. دمج وتغيير هيكلي مرتقب

الأولى

كشفت مصادر موثوقة لـالنهار، عن عملية دمج مرتقب لبعض الجهات الرقابية متشابهة ومتشابكة الاختصاصات، في اطار الجهود المبذولة لمكافحة عمليات الفساد والترهل الاداري وشبهات غسل الاموال والتربح. وقالت ان ضعف بعض الجهات ادى إلى حدوث فوضى لفترة في تحمل المسؤولية عن بعض الظواهر والقضايا، موضحة ان الملاحظات على اداء بعض الجهات مكررة وغير منطقية، ولا يتم اتخاذ قرارات حازمة في البعض الآخر.

وفي اطار متصل قالت المصادر ان تراجع التصنيف الائتماني والعجز المالي، يقودان الحكومة القادمة لاجراء تغييرات جذرية في القيادات الاقتصادية، ومسؤولي الملفات المالية والتنموية على نطاق واسع. وأوضحت ان هناك الكثير من الملفات، تنتظر حسماً حكومياً في الفترة المقبلة، ابرزها التركيبة السكانية وتحسين سوق العمل وتنويع مصادر الدخل.

ووفق المصادر، فان تراجع التصنيف لأكثر من مرة خلال العام الحالي، اثر سلباً في بيئة الأعمال داخل الكويت، ودفع بتراجع قدرتها التفاوضية في الحصول على قروض خارجية.