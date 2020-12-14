الإثنين 14 ديسمبر 2020 ,29 ربيع الآخرة 1442
رقم العدد:
4163
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عماد جواد بو خمسين
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اقتصاد
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جريدة النهار
أخبار اليوم
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أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
نافذة على العراق
الأولى
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أوقفوا تدمير الوزارات عبر وقف قرارات وزراء «تحليل» لا يخافون... الحرامات!
تائه
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