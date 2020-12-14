طهبوب: مواقف الكويت التاريخية محل تقدير

وطن النهار

استقبل رئيس تحرير النهار عماد جواد بوخمسين سفير دولة فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب وذلك بمكتبه صباح أمس بحضور نائب رئيس التحرير سامي النصف حيث ثمن طهبوب مواقف الكويت التاريخية حيال الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة. كما اشاد طهبوب بالدعم الشعبي الكويتي للقضية ومواقفه التي وصفها بالنبيلة تجاه القضية الفلسطينية في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة والاحداث الاخيرة، خصوصا بعد توجه العديد من الدول العربية لاقامة علاقات مع اسرائيل.

وناقش طهبوب الوضع الاقتصادي الذي تعيشه مدينة القدس وعمليات الاستيطان وموقف السلطة الفلسطينية من عمليات التطبيع والمستوطنات. ومن جانبه، اكد بوخمسين ان توجه جريدة النهار من القضية الفلسطينية نابع من توجه الدولة تجاه هذه القضية التي تعتبرها القضية المركزية لها، مشيرا الى ان الكويت وشعبها تدعم المواقف الفلسطينية حتى قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية.

كما دار الحديث حول استشراف مستقبل فلسطين في ظل التطورات الحاصلة ونتائج المقترحات المقدمة من قبل الادارة الجديدة او ما يسمى بـ صفقة القرن وتوجهات ادارة الرئيس بايدن تجاه القضية الفلسطينية. كما اكد الجانبان ضرورة البحث عن مكاسب للشعب الفلسطيني وفق التطورات الحاصلة هناك. ومن جانبه، ابدى نائب رئيس التحرير سامي النصف رؤيته ازاء حل نهائي للقضية الفلسطينية وكيفية استثمار اقامة دول عدة علاقات مع اسرائيل سواء على المستوى الاقتصادي او السياسي.

