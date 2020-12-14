إسبانيا تثمن دور الكويت في معالجة الأزمة الخليجية

وطن النهار

رحبت الحكومة الإسبانية امس الأحد بجهود الوساطة الكويتية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الخليجية التي دامت أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان ان إسبانيا تثمن ما أعلنته الكويت في الفترة الأخيرة من تقدم في المباحثات نحو حل الأزمة بين دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف البيان ان إسبانيا تثمن علاقاتها الثنائية مع جميع البلدان المعنية، معتبرا ان حل الأزمة الحالية سيكون له تأثير إيجابي للغاية على حياة مواطني تلك البلدان وعلى استقرار المنطقة بأكملها.

وكانت الكويت أعلنت عن مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكدت فيها جميع الأطراف حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم.

