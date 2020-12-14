loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

إسبانيا تثمن دور الكويت في معالجة الأزمة الخليجية


رحبت الحكومة الإسبانية امس الأحد بجهود الوساطة الكويتية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الخليجية التي دامت أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان ان إسبانيا تثمن ما أعلنته الكويت في الفترة الأخيرة من تقدم في المباحثات نحو حل الأزمة بين دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف البيان ان إسبانيا تثمن علاقاتها الثنائية مع جميع البلدان المعنية، معتبرا ان حل الأزمة الحالية سيكون له تأثير إيجابي للغاية على حياة مواطني تلك البلدان وعلى استقرار المنطقة بأكملها.
وكانت الكويت أعلنت عن مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكدت فيها جميع الأطراف حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة