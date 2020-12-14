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«السكنية» تسلمت 9 مبانٍ في شرق تيماء

علي الفرحان
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الإثنين 14 ديسمبر 2020

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن الاستلام الابتدائي لـ(9) مبان من المباني العامة في مشروع شرق تيماء الاسكاني وفق قانون (لمن باع بيته).
وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي لها أنها تسلمت مسجدا محليا ومبنى سكن الامام والمؤذن، ومجموعة محال ومحطات كهرباء فرعية نموذج (4T) ضمن مشروع ا?نشاء وا?نجاز وصيانة (509) بيوت وا?عمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومواقف السيارات والمباني العامة ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع شرق تيماء الاسكاني.
وذكرت «السكنية» انها بصدد القيام بالمعاينة الموقعية للأعمال من قبل اللجنة المشكلة للاستلام الابتدائي الجزئي قبل التسليم الفعلي للأعمال في المشروع.


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