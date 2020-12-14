البنية التحتية لخيطان.. إنجاز متقدم

وطن النهار

يعتبر العقد الخاص بانشاء وانجاز وصيانة طرق ومجاري صرف أمطار وخدمات أخرى بمنطقة خيطان في قطعتي 1 و2 أحد المشاريع المهمة التي تم ادراجها ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والنقل البري في تطوير منظومة شبكة الطرق والبنية التحتية في مختلف مناطق الكويت وربط المناطق السكنية الجديدة بالشبكة العامة للطرق والجسور بالاضافة الى رفع مستوى السلامة المرورية على شبكة الطرق الحالية طبقا للمواصفات والمعايير القياسية.

ووصلت مراحل العمل بالمشروع خلال الفترة الحالية الى أعمال تمديد خطوط شبكة صرف الأمطار الى جانب أعمال فحص دحل طبقة الأساس، وازالة وتغليف الأسبست وأعمال دفان خطوط شبكة الصرف الصحي للمشروع الذي يهدف الى تطوير شبكة الطرق في المنطقة بطول اجمالي 30 كم والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والنقل البري من خلال جهازها الفني التابع لادارة تنفيذ الطرق بالاشراف على أعمال العقد.

وبلغت قيمة العقد 9 ملايين و864 الف دينار ومدة تنفيذه ستكون 18 شهرا ويتضمن تطوير مجموعة من خدمات البنية التحتية منها أعمال خاصة بالطرق موزعة بين طرق رئيسة وطرق فرعية وأعمال بشأن صرف مياه الأمطار وتشتمل على مناهيل وغرف التصريف وأنابيب صرف مياه الأمطار.

كما يتضمن العقد أعمال الصرف الصحي وتشمل مناهيل وأنابيب الصرف الصحي وكذلك أعمال شبكات البنية التحتية وتشمل المياه العذبة وعبارات ري وعبارات الضغط العالي وعبارات الضغط المتوسط وعبارات (كيبلات) الكهرباء واللافتات المرورية والعلامات الأرضية.

