«تقصي حقائق البلدي» زارت مركز نظافة «صبحان»

وطن النهار

قام رئيس وأعضاء لجنة تقصي الحقائق في المجلس البلدي والخاصة بعقود النظافة المهندس عبدالسلام الرندي ومقررة اللجنة المهندسة مها البغلي وعضو اللجنة احمد هديان العنزي بزيارة لمركز نظافة صبحان ومقابلة مسؤولي المركز.

وأكد رئيس اللجنة م.عبدالسلام الرندي ان هناك استجابة لملاحظات اللجنة في الزيارة السابقة من حيث الاهتمام، لافتا الى أن هدف اللجنة التطوير والارتقاء بمستوى النظافة في الكويت، خاصة بعد أخذ الملاحظات ووضعها بعين الاعتبار وتقديم الدعم لجميع مراكز النظافة.

وذكر الرندي ان هناك زيارات اخرى للمحافظات من أجل الاطلاع على سير العمل ولقاء بعض المسؤولين في بلديات ومراكز النظافة في المحافظات.

وطالب الرندي بعض مسؤولي البلديات في المحافظات بفتح باب التعاون حتى تصل اللجنة الى تحقيق هدفها.

بدورها قالت مقرر اللجنة م.مها البغلي انها رأت فرقاً كبيراً عن الزيارة السابقة والزيارة الحالية من تحسن واضح في وضع النظافة في المركز وعدم وجود نفايات ومخلفات وايضا عدم وجود اي آليات للشركات بعكس الزيارة السابقة كان يوجد الكثير من آليات الشركات المشونة بطريقة غير سليمة وفي مواقع غير المواقع المخصصة لها

