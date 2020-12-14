تحرير 303 مخالفات و250 تنبيهاً وإنذاراً في «الأحمدي»

وطن النهار

استعرض مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي م.سعود الدبوس الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الفرق الرقابية في مختلف الادارات خلال شهر نوفمبر الماضي من حيث تكثيف الجولات الميدانية على جميع الأنشطة التجارية في المجمعات والبقالات والمقاهي والمطاعم للتأكد من التزام العاملين بتعليمات السلطات الصحية باتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بارتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي للحد وتجنب انتشار فيروس كورونا فضلا عن التأكد من التزامهم بلوائح وأنظمة البلدية.

وأشار الدبوس في تصريح صحافي الى أن الجولات التفتيشية التي نفذها الفريق الرقابي أسفرت عن توجيه 250 تنبيها وانذارا وتعهدا لبقالات في السكن الاستثماري والأسواق الموازية والمطاعم، فضلاً عن تحرير 139 مخالفة لمحلات، 164 مخالفة لأنشطة متنوعة الى جانب رفع 67 لوحة اعلانية.

وأوضح أن مفتشي الفريق الرقابي قاموا برفع 89 مركبة مهملة وسكراباً الى جانب الافراج عن 160 سيارة ، فيما قام مفتشو ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بمتابعة أعمال الشركات المتعاقدة مع البلدية للتأكد من مستوى النظافة بالمحافظة فضلا عن غسيل وتعقيم الحاويات، مشيرا في هذا الخصوص الى غسيل وتعقيم 151346 حاوية مختلفة الأحجام وسلال متحركة نقل 51414 م3 من المخلفات وازالة 97 مخيما من بر الأحمدي.

