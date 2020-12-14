«الصحة»: ترخيص استخدام الطوارئ لـ«فايزر - بيونتك»

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس الأحد اصدارها ترخيص استخدام الطوارئ للقاح (فايزر - بيونتك) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين ادارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وادارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة الدكتور عبدالله البدر في تصريح صحافي ان هذا الترخيص جاء بعد مراجعة مستفيضة من قبل اللجنة الفنية لجميع البيانات والتقارير العلمية، مؤكداً ان اللجنة اجرت تقييما شاملا لمعلومات السلامة والفعالية والجودة لهذا اللقاح.

وأضاف البدر أن اللجنة قامت أيضا بمراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته مع التحقق من تقارير الجودة وتقييم دراسات الثباتية للمنتج والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع.

وذكر أن عملية المراجعة شملت ايضا جميع الجوانب الفنية والعلمية مؤكدا أن الوزارة ستقوم بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه فضلا عن متابعة المعلومات والبيانات حول سلامة وفعالية وجودة اللقاح محليا وعالميا واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 174 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 146218 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة 911 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 62 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها بمرض (كوفيد-19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3213 حالة. وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 3679 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1180662 فحصا.

وقال السند عبر حسابه في توتير: بلغت نسبة الاصابات الى المسحات 4?7% ونسبة الشفاء 97?2%.

وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية للوزارة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس شفاء 269 اصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 142094 حالة.

