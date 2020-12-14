أولى رحلات عودة العمالة المنزلية تصل اليوم

وطن النهار

أكدت الادارة العامة للطيران المدني ان أولى رحلات خطة عودة العمالة المنزلية من الدول عالية الخطورة الـ «34» المحظورة لمطار الكويت الدولي اليوم الاثنين، لافتة الى أن العودة ستكون مباشرةً بدلا من مروره بدولة وسيطة والبقاء فيها 14 يوما. وأضافت الادارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل «تويتر» أن المرحلة الأولى ستكون من الهند والفلبين بعد أن تم اعتماد المختبرات الطبية في الخارج بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والصحة والجهات المعنية. بدوره قال المتحدث الرسمي للطيران المدني م.سعد العتيبي إن الادارة أتمت استعداداتها لتنفيذ خطة عودة العمالة المنزلية من الخارج «الدول عالية الخطورة» موضحا ان هناك متابعة حثيثة وتوجيهات مباشرة من السلطات العليا في الدولة بعد ان تم اعتماد هذه الخطة من قبل مجلس الوزراء. واوضح العتيبي أن الطيران المدني عمل خطة متكاملة للعودة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسها وزارة الخارجية للتخفيف على المواطنين والمقيمين ووصول العامل المنزلي الذي يعمل لديهم وفق الاشتراطات الصحية لوزارة الصحة وبالتعاون مع الشركات الوطنية. واشار العتيبي الى أن العمالة المنزلية التي ستصل الى الكويت وفق الجداول المحددة مايقارب 80 ألفاً لديهم اقامات صالحة مازالوا عالقين في الخارج، مؤكدا ان ادارة الطيران المدني قامت بترتيبات احترازية من اجل هذه العودة التي ستنطلق من اليوم الإثنين ومن المتوقع وصول 600 راكب قادم يومياً. ولفت العتيبي الى ان هناك لجنة عليا برئاسة رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود وعضوية وزارات الخارجية والصحة والداخلية والمالية والادارة العامة للجمارك والقوى العاملة والشركات الوطنية «مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة وشركة الخدمات الأرضية المعتمدة في مطار الكويت شركة ناشيونال لخدمات الطيران الجوية».

الجدير بالذكر أن العمالة المنزلية سيتم حجرها لمدة «14» يوما بنظام الحجر الالزامي وفق الاشتراطات الصحية في الكويت، حيث سيتم تخصيص 58 بناية سكنية للعمالة كحجر منزلي.

